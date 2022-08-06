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Giriş Tarihi: 7.8.2022

ING Türkiye’den ekonomiye 72.2 milyar destek

ING Türkiye’den ekonomiye 72.2 milyar destek
ING Türkiye, 2022 yılının ilk yarısına yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.43 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 98.7 milyar TL olan ING Türkiye, bu dönemde 62.6 milyar TL'si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 72.2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Güçlü sermaye yapımızla, finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergiliyoruz. Dijital liderlik yolunda güçlü adımlar atmayı sürdürürken, işletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ve esnek hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
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ING Türkiye’den ekonomiye 72.2 milyar destek
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