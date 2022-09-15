İngiliz Financial Times’ın Türkiye manipülasyonuna çarpıcı yanıt! Bakan Nureddin Nebati’nin tek cümlesi yetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurtdışı kaynaklarından Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "Açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiği" şeklinde manipülatif bir haber yayımladı.

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı" ifadelerine yer verdi. Turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları açıklayamadığını iddia etti.

İngiliz Financial Times'tan Türkiye hazımsızlığı: "Erdoğan nasıl yapıyor bilmiyoruz?"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu haberi alıntılayarak İngilizce bir paylaşımda bulundu. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı.