Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İngiliz Financial Times'ın Türkiye manipülasyonuna çarpıcı yanıt! Bakan Nureddin Nebati'nin tek cümlesi yetti
Giriş Tarihi: 15.9.2022 12:09 Son Güncelleme: 15.9.2022 12:18

İngiliz Financial Times'ın Türkiye manipülasyonuna çarpıcı yanıt! Bakan Nureddin Nebati'nin tek cümlesi yetti

İngiliz Financial Times’ın Türkiye manipülasyonuna çarpıcı yanıt! Bakan Nureddin Nebati’nin tek cümlesi yetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz medya kuruluşu Financial Times'in Türkiye ile ilgili manipülatif haberine sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşım ile yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurtdışı kaynaklarından Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "Açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiği" şeklinde manipülatif bir haber yayımladı.

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı" ifadelerine yer verdi. Turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları açıklayamadığını iddia etti.

İngiliz Financial Times'tan Türkiye hazımsızlığı: "Erdoğan nasıl yapıyor bilmiyoruz?"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu haberi alıntılayarak İngilizce bir paylaşımda bulundu. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz Financial Times'ın Türkiye manipülasyonuna çarpıcı yanıt! Bakan Nureddin Nebati'nin tek cümlesi yetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA