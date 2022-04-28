İngiliz marketlere bak!

İNGILTERE'DE enflasyonun yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ülkenin en büyük süpermarket zincirleri fiyat indirimlerine gitmeye başladı. Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulanacağını bildirdi. Asda, 100 temel ürünün fiyatlarını yıl sonuna kadar düşük tutacak. Morissons tavuk, sosis, mısır gevreği, un, ekmek gibi toplam 500 üründe fiyat indirimi yaptı. Sainsbury's da en çok tercih edilen 150 üründe fiyat indirimine gittiklerini duyurdu.