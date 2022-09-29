İngiltere Başbakanı Liz Truss: Çok zorlu ekonomik zamanlardan geçiyoruz

İngiltere Başbakanı Liz Truss yeni hükümetin duyurduğu ve piyasalarda çalkantıya neden olan mini bütçe paketinin arkasında durdu. Truss ekonomi politikasının ülke için doğru plan olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetin duyurduğu ve vergi kesintileri öngören 45 milyar sterlinlik bütçe paketini savundu.
Truss BBC radyoya verdiği demeçte küresel bazda çok zorlu ekonomik zamanlardan geçildiğini, ekonominin bu zor dönemde büyümesi için hızla aksiyona geçmeleri gerektiğini, bunun da tartışmalı ve zor kararları gerektirdiğini belirtti.
"EKONOMİ POLİTİKAM DOĞRU BİR PLAN"
Truss, "Hükümet olarak doğru bir iş yaptığımıza eminim. Ekonomi politikam doğru bir plan" diye konuştu.
Para birimi sterlin konuşma sonrası dolara karşı yüzde 1 düşerek 1,07'den işlem gördü. Sterlin hafta başında ise 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.
45 MİLYAR STERLİNLİK VERGİ İNDİRİM PAKETİ HAZIRLANIYOR
İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını belirtmişti.
Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.
Analistler BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.
İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.
Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
İNGİLİZ HAZİNESİ KRİZE RAĞMEN GERİ ADIM ATMIYOR
İngiltere Hazine Bakanı Andrew Griffith, hükümetin vergi indirimleri konusundaki teklifinin, ülke ekonomisinin ilerleyen dönemde büyüme gösterebilmesi için uygulanması gereken "doğru planlar" arasında değerlendirildiğini belirti.
Griffith, halihazırda her büyük ekonominin tamamen aynı sorunlarla uğraştığını savunarak, Ukrayna'da devam eden savaş, enerji maliyetlerindeki artış ve arz tarafında görülen etkilerin mevcut sorunları daha da artırdığını söyledi.
ABD, İNGİLTERE BÜTÇE PAKETİYLE İLGİLİ ENDİŞELİ
Ülkede açıklanan mini bütçe paketi sonrası piyasalarda yaşanan çalkantılar Biden yönetimini endişelendirmiş, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo dün yaptığı açıklamada Truss'un vergi indirim planının büyümeyi desteklemeyeceğini belirtmişti. IMF de planın yeniden gözden geçirilmesi önerisinde bulunmuş, Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise İngiltere'nin en kötü ekonomik politikaları uygulayan ülke olduğunu ifade etmişti.
İngiltere hükümeti ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesinin kendilerine zaman kazandırdığı görüşünde.