İngiltere Başbakanı Liz Truss: Çok zorlu ekonomik zamanlardan geçiyoruz

"EKONOMİ POLİTİKAM DOĞRU BİR PLAN"

Truss, "Hükümet olarak doğru bir iş yaptığımıza eminim. Ekonomi politikam doğru bir plan" diye konuştu.

Para birimi sterlin konuşma sonrası dolara karşı yüzde 1 düşerek 1,07'den işlem gördü. Sterlin hafta başında ise 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.