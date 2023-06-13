İngiltere uzay temelli güneş enerjisi projelerine fon sağlayacak

İngiltere'deki üniversite ve teknoloji şirketleri, uzay temelli güneş enerjisi sistemi geliştirmek için 4,3 milyon sterlin kamu fonu alacak.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığının "London Tech Week" kapsamında yaptığı açıklamaya göre, uzay temelli güneş enerjisi sistemi, uydulardaki panelleri kullanarak güneşten enerji toplayacak ve bu enerjiyi dünyaya gönderecek.

Söz konusu teknolojiye yatırım yapmaları için İngiltere'nin önde gelen üniversite ve teknoloji şirketlerine 4,3 milyon sterlin fon sağlanacak. Fonun 3,3 milyon sterlini bakanlık, bir milyon sterlini ise İngiltere Uzay Ajansı tarafından karşılanacak.

Bakanlığın hesaplamalarına göre, uzaya dayalı güneş enerjisi sistemleri İngiltere'nin enerji güvenliğinin artırılmasında ve fosil yakıt ihtiyacının azaltılarak faturaların düşürülmesinde önemli rol oynayacak.

İngiltere, Japonya ve ABD'nin yanı sıra uzaya dayalı güneş enerjisi sistemlerini geliştirme taahhüdü olan birkaç ülke arasında yer alıyor.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grantt Shapps, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'nin "daha önce hiçbir ülkenin gitmediği yerlere gitmesini istiyorum. Bu heyecan verici teknolojiyi destekleyecek büyük bir sıçrama yapıyoruz. Bu yeni uzay yarışını kazanarak, gelecek nesiller için daha ucuz, temiz ve güvenli enerji sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.