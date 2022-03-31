İngiltere’de açlık kuyrukları

İNGİLTERE
'DE gıda ve enerji fiyatları rekor kırıp hayat pahalılığı artınca bedava temel ihtiyaçları dağıtan 'gıda bankalarında' kuyruklar oluştu. 10 yıl önce 67 bin kişinin başvurduğu bedava temel ihtiyaç dağıtan gıda bankalarının kapısını bu yıl 2.5 milyon kişi çalmaya başladı. FareShare adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmaya katılan bin 200 kişiden yüzde 90'ı, fiyat artışlarının hayatlarını etkilediğini söylüyor. Bu kuruluşlara başvuranların yüzde 65'i gıdadaki artışın, yüzde 52'si ise enerji fiyatlarının etkisinden söz ediyor.