İngiltere’de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İNGİLTERE
'DE enflasyon yüzde 5.5'e yükselerek son 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi
'nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.4'ten yüzde 5.5' yükseldi. Enflasyonun gelir artışlarını geride bırakarak etkisini artırması dikkat çekti. İngiltere'de şirketler salgının ardından artan iş gücü, enerji ve üretim maliyetlerini tüketicilerine yansıtmaya devam ederken, hane halkının alım gücü üzerindeki baskı da artıyor. Ülkede son 12 aylık dönemde elektrik faturaları yüzde 19, doğalgaz faturaları ise yüzde 28 arttı.