İngiltere’de halk gıda bankalarına koşuyor

İngiltere'de yüzde 6.2'e çıkarak son 30 yılın rekorunu kıran enflasyonla birlikte artan yaşam maliyeti halkı zorlamaya başladı. Enerji faturaları bu aydan itibaren yılda ortalama 700 sterlin yükselen, belediye vergisi artan İngilizler, gıda bankalarına koşuyor. Marta kadar her ay ortalama 3.505 aile gıda bankasına erişim sağladı.Gıda bankalarına başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı. Gıda bankasının eş direktörü Glen Pearson, gıda bankasının her zamankinden daha fazla aç insana hizmet verdiğini söyledi. Bu yılki müşterilerinin yüzde 27'sinin kendilerine ilk kez erişen kişiler olduğunu belirten Pearson, "Daha önce buna benzer durum olmadı" dedi.Gelirinin en az yüzde 10'unu enerji faturalarını ödemeye ayıran hane halkı sayısının artan enerji maliyetleri nedeniyle 5 milyon haneye yükseleceği tahmin ediliyor. Enerjide tavan fiyat oranının ekim ayında yeniden yükseltilmesi bekleniyor. Yaşam standartlarını araştıran düşünce kuruluşu The Resolution Foundation'ın hesaplamalarına göre, son artışla yakıt stresine girecek olan 5 milyon haneye ekim ayından itibaren 2.5 milyon hane daha eklenebilecek.Artan enerji maliyetleri nedeniyle birçok İngiliz vatandaşı çareyi kaloriferi kapatmakta bulduklarını söylüyor.Havacılık ve uzay endüstrisinde sözleşmeli olarak çalışan 43 yaşındaki Singh, "Ocak ayından beri gaz ve elektriğe ayda yaklaşık 245 sterlin ödüyorum. Hayatta kalmak zorlaşıyor. Evde bir çocuğum var ve marttan beri kaloriferi neredeyse tamamen kapattım. Ödeyemeyeceğimi biliyorum. Benzin ve elektriğin dışında telefon faturası arttı, üç kişinin ortalama alışverişi haftada 55 sterlin, şimdi haftada 70-75 sterlin. Evde süveterimiz var. Bütün pencereler kapalı. Gaz ve elektriğe 245 sterlin ödemek zorunda kalırsam, neyle geçineceğiz? Gıdaya ihtiyacımız var. Isıtma olmadan da idare edebiliriz ama yiyeceğe ihtiyacımız var" dedi.