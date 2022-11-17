İngiltere’de hayat durdu

İşte Hülya Güler'in o yazısı:

Biraz iş, biraz da tatil sebebiyle bir haftadır Londra'dayım. 90'ların sonu, 2000'lerin başında öğrenci olarak yaşadığım Londra'ya, pandemiye kadar yılda birkaç kez gelirdim. Çoğunluğu iş sebebiyle olan bu ziyaretlerimde, 'şehirde neredeyse her şeyin aynı kalmasına' her seferinde şaşırırdım. Ancak bu kez, şaşkınlığım çok daha fazla...

Neden mi, gelin anlatayım...

İlk izlenimim Heathrow Havalimanı'na indiğimde metroda başladı. Şehre gitmek üzere metro işaretlerini takip ederek ilerlerken, yakasında ulaştırma gönüllüsü yazan gençlerle karşılaştım. Metro çalışanlarının bir günlük uyarı grevinde olduklarını öğrendim. Benim için kötü bir sürpriz olsa da İngilizler için grevler artık günlük bir rutin haline gelmiş!

Geçen hafta postacılar grevdeymiş... Önümüzdeki hafta hemşireler, sonra öğretmenler ve yargıçlarla, devletin atadığı avukatların birer günlük uyarı grevleri planladıklarını öğrendim. Ülkenin ulusal sağlık sisteminde (NHS) yaşanan yoğunluğu düşündüğümde bir günlük de olsa hemşirelerin greve gitmesinin günlük hayatı nasıl etkileyeceğini düşünmek bile istemiyorum.

Londra'daki ikinci günüm 2022 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığı güne denk geldi. Üçüncü çeyrekteki binde 2'lik küçülmeyle, ülke ekonomisinin artık resmen resesyonda olduğu kabul edildi. Ekonomistler televizyonlarda bol bol tasarruf öneri yapıyor. Örneğin Martin Lewis isimli bir gazeteci 'para biriktirme uzmanı' olarak ülkede büyük bir ün kazanmış durumda. O kadar ki The Martin Lewis Money Show adlı programı televizyonların en çok izlendiği saat olan prime time'da canlı yayınlanıyor.