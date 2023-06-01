İngiltere’de marketler ’alarm’ verdi: 45 yılın zirvesine çıktı! Hırsızlık olayları patlama yaptı

Sosyal medyada yayılan bir diğer fotoğrafta ise M&S market zincirinin reyonunda yalnızca üç biftek olduğu görülüyor.

Bir M&S temsilcisi de benzer bir şekilde ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını fakat yüksek hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalan mağazaların kendi inisiyatifleriyle bu tür önlemler alma yetkisinin olduğunu belirtti.

Aldi mağazalarında ise hem peynirlere hem de etlere alarm takıldığı görülüyor.