İngiltere’de Türk Öğrenci Birliği’nin Yunan ve Hint üyeleri depremzedeler için yardım topluyor

İngiltere'deki King's College London (KCL) Türk Öğrenci Birliğinin Yunan ve Hint üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım faaliyetlerine katılıyor.

KCL Türk Öğrenci Birliğinin Yüksek Lisans Temsilcisi Yunanistan vatandaşı Katya Mavrelli ile Birliğin aynı zamanda Türk vatandaşı da olan Hindistanlı üyesi Abdussabır Şeyh, Londra'daki Strand yerleşkesi çevresinde ellerinde yardım afişleri ile "asrın felaketi" olarak anılan depremden etkilenenlere yardım toplamaya çalışıyor.

Türkiye'yi çok seven ve Türkçe öğrenen Mavrelli, sene başında e-posta göndererek Türk Öğrenci Birliğine katıldı.

Mavrelli, yardım kampanyası kapsamında öğrencilerden, akademisyenlerden ve yoldan geçenlerden depremzedeler için yardım toplamaya çalıştıklarını anlattı.

"Yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturmaya ve elimizden gelenin en iyisini yaparak ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışıyoruz." diyen Mavrelli, deprem haberini aldığında ilk olarak ihtiyacı olanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

Mavrelli, "Şu an Türkiye'de olamayız belki ama kalbimiz ve düşüncelerimiz depremzedelerle." derken kampanya kapsamında önemli miktarda bağış topladıklarını ifade etti.

Olabildiğince çok yardım toplamayı amaçladıklarını söyleyen Mavrelli, "1 sterlin ya da 2 sterlin Türkiye'dekiler için çok büyük bir fark yaratacaktır." diye konuştu.

"EN KÜÇÜK YARDIMIN BİLE ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLUR"

Abdussabır Şeyh de KCL'de Fizik bölümünde okuyor. Türk Öğrenci Birliği üyesi olan Şeyh, "Biz para toplamak için gayret ediyoruz. İnşallah çabalarımız sonuç verir. Sabah uyandığımızda bunların yaşanabileceğini bilemiyorduk. Büyük bir şoktu." dedi.

Babasının da haberleri izledikten sonra Türkiye'ye giderek depremzedelere yardım etmeye karar verdiğini anlatan Şeyh, "Dualarımız Türkiye'yle. En küçük yardımın bile çok büyük etkisi olur. Yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

TÜRK ÖĞRENCİLER BİR GÜNDE 30 BİN STERLİN YARDIM TOPLADI

KCL Türk Öğrenci Birliğinin başlattığı kampanyada toplanan para ülkedeki Türk Öğrenci Birliklerinin tepe kuruluşu olan Birleşik Krallık Türk Öğrenci Birliklerinin (TUSU) vakıf hesaplarına aktarılarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hesaplarına aktarılacak.

Yabancı bağışçılar ise istedikleri takdirde bağışlarını Kızılhaç'a yapabilecekler. Bu bağışlar da Kızılay üzerinden Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacak.

KCL Türk Öğrenci Birliğinin yardım kampanyasına ilişkin detaylar veren KCL'de Uluslararası İlişkiler öğrencisi olan Birlik Başkanı Salih Mustafa Kazdal, düzenledikleri çalıştay ve organizasyonları deprem nedeniyle iptal ettiklerini anlattı.

Başta eşya yardımı planı yaptıklarını ancak gelen haberler sonrası nakdi yardım yapmaya karar verdiklerini söyleyen Kazdal, yaklaşık 100 kişiyle kampanyayı okulun yerleşkeleri dışında Londra'nın farklı noktalarında da sürdürdüklerini kaydetti.

Yabancıların da yardım yaptığını ifade ederek, "Farklı milletlerden olabiliriz ama çektiğimiz acı aynı. O yüzden gördüğümüz destek bizi mutlu ediyor." diyen Kazdal, kampanyanın ilk 4 saatinde 20 bin sterlini aşkın yardım topladıklarını, gün sonunda ise 30 bin sterlini aştıklarını aktardı.

"HER GÜN BİR ÖĞRENCİ DERNEĞİMİZ BİZİ ARAYARAK NASIL YARDIM YAPABİLECEKLERİNİ SORUYOR"

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da Türk öğrencilerin yürüttüğü yardım çalışmasını yerinde inceledi.

Ülkedeki Türk vatandaşları, STK ve derneklerinin depremin ilk gününden itibaren büyük bir dayanışmayla yardımlar toplamaya başladığını ifade eden Atahan, İngiliz vatandaşları, ülkedeki yabancı gruplar ve İngiliz şirketlerinin de önemli destek verdiğinin altını çizdi.

Depremin ilk gününden itibaren tonlarca ayni yardımın tırlar ve Türk Hava Yolları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiğini söyleyen Atahan, KCL'deki Türk öğrenciler gibi başka üniversitelerdeki Türk öğrencilerin de kampanyalar düzenlediğini anlattı.

Atahan, kampanyalara yabancı öğrencilerin de ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Her gün bir öğrenci derneğimiz bizi arayarak nasıl yardım yapabileceklerini soruyor ve canla, başla çalışıyorlar." diye konuştu.