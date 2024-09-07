İngiltere’den Google’a rekabet cezası geliyor

Tekelci Google'a İngiltere'den de bir darbe geldi. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google'ın hukuka aykırı davranışının binlerce İngiltere yayıncısına ve reklam verenine zarar verebileceğini ortaya koydu. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD'de anti-tekel davasında suçlu bulunan arama motoru Google'ı çevrimiçi reklamcılıkta rekabete aykırı davranmakla suçladı. CMA, Google'ın görüntülü reklam teknolojisinde rekabete aykırı uygulamalar kullandığını tespit ettiklerini ve bu durumun binlerce İngiliz yayıncı ve reklamverene aşırı ücretlendirme yoluyla zarar verebileceğini açıkladı. "Google, insanların web sitelerinde gördükleri reklamlar söz konusu olduğunda rekabeti engellemek için pazar gücünü kullanıyor" diyen CMA geçici icra direktörü Juliette Enser, "Yayıncı ve reklamverenlerin rekabetten faydalanabilmeleri önemli" dedi. ABD yargısı da, Google'ın tekel oluşturduğuna hükmetmişti.Google İngiltere'deki işletmelerin çevrimiçi reklamlara harcadığı milyarlarca sterlin karşılığında, rakiplerinin kendi teknolojisiyle "eşit şartlarda rekabet etmesini" engellemekle suçlanıyor. CMA'ya göre işletmelerin büyük çoğunluğu, web sitelerine dijital reklamlar yerleştirirken Google'ın hizmetlerinden yararlanıyor. Google'ın rekabet yasasını ihlal ettiği tespit edilirse düzenleyici kurum, şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası ve yasal olarak bağlayıcı talimatlar verebilir.