İngiltere’den Rusya ile enerji krizi sonrası flaş karar: 8 adet daha yapacaklar!

Hükümetten yapılan açıklamada, yönetime bağlı yeni bir nükleer planlama biriminin kurulduğu (Great British Nuclear) ve yeni projelerin acilen gündeme alınarak finanse edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu kapsamda kullanılması için hükümetin yaklaşık 120 milyon sterlin yeni kaynak ayıracağı aktarılan açıklamada, "Anglesey'deki Wylfa sahası da dahil olmak üzere 10 yıl içinde mümkün olan en kısa sürede bir dizi projeyi ilerletmek için çalışacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'deki devam eden nükleer projelerin hızlandırılacağı belirtilerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla ülkede 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceği bilgisine yer verildi.