İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın serveti dudak uçuklatıyor: Kral Charles’ın tam 2 katı!

"BAŞKA BİR GEZEGENDE YAŞIYOR"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, daha önce Sunak'ın "halkın sorunlarını ve geçim derdini anlayamayacak kadar zengin" olduğu yorumunda bulunmuştu. İşçi Partili milletvekili, servet içinde yaşayan Sunak için "Başka bir gezegende yaşıyor" demişti.

Sunak daha önce bir seçim kampanyası sırasında binlerce dolarlık Prada ayakkabılarla seçmenin karşısına çıkmasıyla ilgili eleştirilere "Önemli olan değerlerdir. Giydiklerimin bir önemi yok" yanıtını vermişti.