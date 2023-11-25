İnovasyon ve girişimcilik ekosistemine TEB’den güçlü destek

Türk Ekonomi Bankası (TEB), hem kurum içinde hem de ülke genelinde hayata geçirdiği çalışmalarla inovasyonu yaygınlaştırmaya ve inovatif fikirlere ulaşmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Kurum içi inovasyon çalışmaları kapsamında 2007'de tüm çalışanların fikirlerini paylaşmaları için Kıvılcım portalını açan TEB, ardından finans sektöründe bir ilk olarak Kurumiçi Girişimcilik Programı'nı başlattı. Her yıl düzenlediği TEB Akıl Fikir Yarışması ve Hachaton'larla inovatif projeleri değerlendiren banka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen ve inovasyon ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Türkiye Innovation Week'e bu yıl da stratejik partner olarak destek verdi.Uzun yıllara dayanan çalışmalarıyla inovasyonu kurum kültürü haline getiren TEB, sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla 2013'ten bu yana Girişim Bankacılığı ile inovatif fikre sahip girişimcileri destekliyor, fintech'lerle iş birliği içinde çalışıyor. İnovatif fikirlerin iş planına dönüşmesi, bu planların doğru yatırımcılarla buluşması ve hayata geçirilmesi için katkıda bulunuyor. Girişimcilere özel finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra eğitim, danışmanlık, networking gibi finansal olmayan hizmetler sunan TEB; kadın girişimciler ve çevreci girişimciler için de özel hizmetler geliştiriyor.Daha fazla girişimciye ulaşmak amacıyla temelleri İstanbul'da atılan Girişim Evi konseptini TİM iş birliğiyle Anadolu'nun farklı illerine de taşıyan TEB, bugün 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilerin yanında oluyor. TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik özgün programlar geliştirilirken; Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı ile sürdürülebilirlik konusunda çalışan, özellikle temiz enerji ve temiz teknoloji alanlarındaki girişimler destekleniyor.Türkiye Innovation Week'in stratejik partnerleri arasında yer alan TEB'e destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Banka adına plaketi, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.Türkiye Innovation Week'in bu yıl da stratejik partnerleri arasında yer alan TEB, organizasyon kapsamında girişimcilik ekosistemini destekleyen özel bir alan olarak tasarlanan InnovaZone'un sponsorluğunu da üstlenerek ziyaretçilere girişimcilik dünyasının kapılarını açtı. TİMTEB Girişim Evi girişimcilerinin stantlarının yer aldığı InnovaZone'da, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren çok sayıda program gerçekleştirildi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "FinTech Devrimi: Geleneksel Sistemler, Dijital Çözümler" panelinde konuşmacı olarak bankanın fintech'lerle iş birliğini anlattı, yeni teknolojiler ışığında bankacılık sektörünün dönüşümüne dair görüşlerini paylaştı.2013'ten bu yana TİM-TEB Girişim Evleri'nde 2000'in üzerinde girişimciye destek sağlandı. 5.3 milyar TL üzerinde ciro, 190 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Girişimlerin aldığı yatırımların toplamı ise 695 milyon TL'ye ulaştı. TİM-TEB Girişim Evleri ile teknoloji girişimlerinin sayısını artırma, ortalama işletme ömürlerini uzatma, teknoloji şirketlerinin ihracata yönlendirilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının artırılması amaçlanıyor. Anadolu'daki teknoloji girişimcilerinin ekosistemdeki payını ve gücünü artırmak, girişimcilikte bölgesel fırsat eşitliğine katkı sunmak da hedefler arasında yer alıyor.