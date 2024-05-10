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Giriş Tarihi: 10.5.2024 10:44

İnşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda yüzde 69,98 artış gösterdi.

AA
İnşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde 108,04 artış kaydetti.

İŞÇİLİK ENDEKSİ DE YÜKSELİŞ KAYDETTİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,44 yükseldi. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Mart 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,77, işçilik endeksi yüzde 107,45 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,15 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 artarken işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksinde yıllık bazda yüzde 62,93, işçilik endeksinde de yüzde 110,27 artış görüldü.

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İnşaat maliyet endeksi açıklandı
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