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Giriş Tarihi: 12.2.2024 10:17

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı.

İHA
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,42 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,20 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 70,28 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,13 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.

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İnşaat maliyet endeksi arttı
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