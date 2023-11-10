Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 2,46 arttı
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:34

İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 2,46 arttı

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 67,93 artış gösterdi.

AA
İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 2,46 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,39, işçilik endeksi yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,15, işçilik endeksi yüzde 114,05 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 yükseldi. Eylülde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26, işçilik endeksi yüzde 113,93 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09, işçilik endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27, işçilik endeksi yüzde 114,5 artış gösterdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık yüzde 2,46 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA