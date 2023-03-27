İnşaat malzemeleri sanayi 33,74 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayinin 2022'de 33,74 milyar dolar değerinde 57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamayla, 2022 yılında gerçekleştirilen inşaat malzemeleri ihracat rakamları paylaşıldı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2022 raporuna dayandırılan açıklamaya göre, 2022 yılının tamamında sektör tarafından gerçekleştirilen ihracat rakamı 33,74 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, söz konusu dönemde ihracatın miktar olarak ise bir önceki yıla göre yüzde 11'lik düşüşle 57,65 milyon tona gerilediğini aktardı.

İnşaat malzemeleri sanayinin 2022 genelinde yüksek performans gösterdiğine işaret eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılında 33,74 milyar dolar, 57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında sektör olarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Yıllık ihracat değer olarak 2021 yılına göre yüzde 9,5 arttı. Ortalama ihracat birim fiyatı da 2021'e göre yüzde 23 artarak 0,59 dolar/kg olarak gerçekleşti. Özellikle yılın ikinci yarısında yaşanan resesyon endişeleri ve pazarlardaki yavaşlamalar yıllık ihracatın 35 milyar doların üzerine çıkmasına engel oldu.

Ancak buna rağmen 12 ayın tamamına bakıldığında sektörümüz adına Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi'nin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana ihracat rekoru kırıldı. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, gösterdiği gelişimle ülkemiz adına gururlanmamızı sağlıyor. Ürünlerimizin fiyat ve kalite performansı, güvenilirlik ve rekabet gücümüzü artırırken, aynı zamanda pazar payı ve pozitif algının da artmasına imkan tanıyor."

"2022 İHRACAT PERFORMANSI 2023 İÇİN ÜMİT VERDİ"

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticaret performansının 2022'nin son ayında iyileşme gösterdiğini belirten Küçükoğlu, şu bilgileri verdi:

"İhracat, pazardaki daralmaya rağmen 2022 Aralık ayında ekim ve kasım aylarına oranla daha yüksek seyretti. İhracat geçen yıl aralık ayında 2,61 milyar dolar olurken, değer olarak yılın düşük aylık ihracatlarından biri gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre de değer olarak yüzde 12 düşüş oldu.

Aralık ayında inşaat malzemeleri ihracatının miktar olarak 4,28 milyon tonla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azalmasında ise pazardaki daralmanın etkisi öne çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,2 artış gösterdi ve 0,61 dolar/kg oldu. Tüm bu verilere baktığımız zaman sektörümüzün 2022 ihracat performansı, 2023'ün tamamı için umut verici nitelikte oldu."

Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansının 2022 yılı genelinde büyüme yönlü olduğuna dikkat çekerek, 2022 yılı genelinde sekiz alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2021 yılına göre yükseliş gösterdiğini aktardı.