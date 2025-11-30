İnşaat sektörü ekonominin itici gücü

2025'in gayrimenkul sektörü açısından oldukça yoğun, hareketli ve zaman zaman da zorlayıcı bir yıl olduğunun altını çizen İNDER Başkanı Engin Keçeli, "Konut satışlarında belirgin bir artış yaşadık, talep neredeyse yıl boyunca güçlü şekilde devam etti. Buna karşın satışlardaki canlılığa rağmen stokların da önemli ölçüde büyüdüğünü gördük. Üretim hızlandı ama bu hızın planlı bir şekilde yönetilmesi gerektiği gerçeği daha da netleşti. Yılın en kritik başlığı maliyetlerdi. Faizlerdeki görece gevşeme sektöre bir nefes aldırdı ancak malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artış üretimin sürdürülebilirliğini zorladı. Dolayısıyla 2025'i 'satışların iyi, koşulların zorlayıcı' olduğu yapısal sorunların daha görünür hale geldiği bir yıl olarak değerlendirmek mümkün" diye konuştu.İnşaat sektörünün bugün hala Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu belirten Keçeli, "Talep güçlü, şehirleşme dinamik, genç nüfus hareketli... Ancak tabloyu gerçekçi okumak gerekiyor. Sektörde çözmemiz gereken bir dizi yapısal sorun var. En başta maliyet baskısı geliyor. İşçilik ve malzeme fiyatlarındaki artış, özellikle orta ölçekli firmaların üretim kabiliyetini ciddi şekilde zorluyor. Arsa maliyetleri ise özellikle büyükşehirlerde yeni projelerin önünü tıkayan bir noktaya geldi. Bir de bürokratik süreçlerin uzunluğu var, ruhsat ve onay süreçlerindeki yavaşlık projelerin zamanlamasını doğrudan etkiliyor" diye konuştu.2026 yılı için odak noktalarını çok net belirlediklerini ifade eden Keçeli, "Öncelikle maliyet baskısını hafifletecek, firmaların daha öngörülebilir bir zeminde ilerlemesini sağlayacak çalışmalar yapacağız. Finansman modellerinin çeşitlendirilmesi, tedarik zincirinin daha verimli hale getirilmesi ve firmaların uzun vadeli planlama yapabileceği bir ortam oluşturulması bizim için öncelikli" dedi. Bunun yanında konut üretiminin artık daha planlı, daha analitik ve daha ihtiyaç odaklı olması gerektiğini söyleyen Keçeli, "Talebin hangi bölgede, hangi sosyoekonomik grupta, hangi nitelikte yoğunlaştığını doğru okumak zorundayız. Bu nedenle 2026'da veri temelli üretim yaklaşımını güçlendirmek istiyoruz" dedi.Nitelikli iş gücü konusunun da çok kritik olduğunun altını çizen Keçeli, "İnşaatın birçok kaleminde ara eleman açığı bulunuyor. Bu hem kaliteyi etkiliyor hem de maliyetleri yukarı çekiyor. Bütün bu başlıklara rağmen Türk inşaat sektörünün teknolojiyi benimseme hızı, saha organizasyonu ve mühendislik becerisi gerçekten dünya ölçeğinde kıymetli. Doğru politikalar ve doğru koordinasyonla sektörün bu potansiyeli çok daha ileri taşınabilir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin konut ihtiyacının önümüzdeki beş yılda da güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Engin Keçeli, hem yeni konut ihtiyacı hem de deprem riski nedeniyle yenilenmesi gereken milyonlarca konut olduğunu, bu nedenle arzı artırmak, arsa üretimini hızlandırmak ve finansman modellerini güçlendirmenin ülke için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ekonomideki dengelenme sürecinin 2026'dan itibaren talebe olumlu yansıyacağının altını çizen Keçeli, şöyle devam etti: "Konut, Türkiye'de her zaman önemli bir yatırım aracı oldu ve önümüzdeki beş yıl içinde bunun değişeceğini öngörmüyorum. Bunun yanında, şu bir gerçek ki, insanlar artık 1+1 ve 1+0 yapılara yöneldi. Genç nüfusun ev ihtiyacı arttıkça, yeni konutların bu şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Maliyet tarafında bir süre daha yukarı yönlü baskının devam edeceğini bilmek gerekiyor. Ancak önemli olan maliyetlerin tamamen düşmesi değil, daha stabil ve öngörülebilir bir düzeye oturması. Böyle bir ortam sağlandığında sektör daha sağlıklı büyür. Önümüzdeki beş yıl, Türkiye'nin şehirleşme vizyonu açısından belirleyici olacak. Kentsel dönüşüm, arsa politikaları, sürdürülebilir üretim ve finansmana erişim bu dönemin ana eksenleri haline gelecek."Sabah'ın Türkiye'nin son 40 yılına damga vuran önemli tanıklıklardan olduğunu belirten İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Keçeli, "Hem toplumsal değişimi hem ekonomik dönüşümü hem de şehirleşme hikayesini sürekli takip eden bir yayın organı oldu. Benim için de iş hayatımın başından beri takip ettiğim ve büyük ölçüde beslendiğim bir kaynak. Ekonomi sayfaları, sektör analizleri ve iş dünyasına yönelik değerlendirmeleri, özellikle gençlik dönemimde bana çok şey kattı. İNDER Başkanı olduktan sonra Sabah ile temasımız daha da sıklaştı. Sektöre gösterdikleri yakın ilgi, doğru bilgiyi hızlı ve geniş bir kitleye ulaştırmaları bizim için gerçekten değerli. Kırk yıllık bu yolculuğun arkasında büyük bir emek, büyük bir hafıza ve güçlü bir kurumsal kültür var. Sabah'ın 40. yılını gönülden kutluyorum. Nice yıllara, nice güçlü haberlere ve ülkeye katkı sağlayan nice yayınlara diyorum" diye konuştu.