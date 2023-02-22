İnşaatta fırsatçıya izin yok

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörünün önde gelen isimleriyle Gaziantep'te bir araya geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da yer aldığı toplantıda Limak, TOBB, İMSAD, AGÜB, AYSAD, PÜKAD, İZODER, TUKDER gibi inşaat malzeme sektörünün temsilcileriyle deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşaat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 200 bin konutla ilgili sektör temsilcilerine uyarıda bulundu: "1 yıl dişimizi sıkalım. Müteahhit, yatırımcı hepsini beraber çözeceğiz. Elbirliği içinde bu süreci yöneteceğiz. Yapılaşma şartlarını radikal kararlar alarak yönetmek zorundayız. Ne arttı da bu malzemelere zam geldi? Biz konteyner yapmaya çalışıyoruz yüzde 100 fiyat artışı yapıyorlar. Böyle vicdansızlık olmaz! İnşaat sürecinde buna izin vermeyeceğiz."