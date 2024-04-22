İnsansız helikopterle askerin lojistiğini taşıyor

Demiryolundan enerjiye, gayrimenkulden teknolojiye birçok farklı sektörde 55 şirketi bulunan Pasifik Grubu, 18 milyar TL'lik öz sermaye ile holding oluyor. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, holdingleşme ile şirketler arası kaynakların daha etkin yönetileceğini ve karar alma süreçlerinin hızlanacağını belirterek, "Holding portföyü inşaat ve gayrimenkulün yüzde 14, lojistiğin yüzde 18, teknolojinin yüzde 51, enerjinin yüzde 70 A tipi hisselerinden oluşuyor" diye konuştu.Karbon ayak izini azaltmak amacıyla demiryolu lojistiğinde yeşil lojistik sertifikası aldıklarını belirten Erdoğan, "Avrupa'dan Çin'e ve tersi yönünde güzergâh boyunca kapı teslim taşımacılık yapıyoruz. 2023 yılında aldığımız 'Demiryolu İşletmeciliği Yetki Belgesi' ile kendi lokomotif trenlerimizle demiryolu tren işletmeciliği yapmaya başlayacağız" dedi. Erdoğan, Pasifik Teknoloji olarak TCDD'nin bilet sistemini geliştirdiklerini de kaydetti. Geçtiğimiz aylarda insansız hava aracı üreten Titra Teknoloji'nin yüzde 51'ini satın aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Envantere giren Alpin ile askeri alanda insansız lojistik konseptine öncülük ediyoruz. İnsansız hava araçlarında esas hizmet alanımızı lojistik olarak belirledik" diye konuştu.Merkez Ankara projesinin son etabında ofis konseptini konuta çevirdiklerini, 483 konutluk Pasifik Rezidans projesini geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, Next Level İstanbul projesinin yüzde 25'inin satıldığını söyledi. Enerji alanında 100 megavat kurulu güçleri olduğunu, bunun yüzde 60'ının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu belirten Erdoğan, "Hedefimiz kurulu gücümüzdeki yenilenebilir enerji oranını yüzde 80'e çıkarmak" dedi.