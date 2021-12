Instagram mesajları için 5 adımda etkili chatbot

Kişiselleştirilebilir mesajlar olsun Chatbot uygulamaları ilk intiba olarak kullanıcılar tarafından soğuk bir algı yaratır ve genellikle insan olmadığı anlaşılır. Bu da takipçi ile organik bağ kurulmasını engeller. Takipçilerinizle hep insani ilişkiler kurun -ki güven duygusu oluşsun. Seçilecek chatbot'ta tüm mesaj varyasyonlarının tamamen markayı yansıtacak şekilde kişiselleştirilebilir olmasına dikkat edin. Belirli kalıp cümlelerin dışına çıkın, işletmeye özel cümleler oluşturun.Her zaman sorunsuz çalışsın Eğer bir uygulama altyapı olarak doğru konumlandırılmamışsa aksaklık yaratması kaçınılmaz. Örneğin; gece siz uyurken hesabınıza gelen mesajların chatbot tarafından güvenle yanıtlanacağını düşünüyorsunuz ama sabah görüyorsunuz ki sistem hata vermiş ve uygulama devreye girmemiş. Ne oldu? Olası satışı kaybettiniz, takipçiniz ile bağ kuramadınız, bütçeniz boşa gitti. O zaman, chatbot aracınızı seçerken mutlaka güvenilir altyapı olup olmadığına bakın.Aynı anda her alana yanıt Sadece DM, yorumlar, hikâye etiketlenmelerini karşılayacak bir chatbot; tam anlamıyla işinizi kolaylaştırmaz. Bu etkileşim alanlarının aynı anda entegre edileceği uygulamalar, tüm moderasyon yükünün sizden çıkmasını sağlayacak. Sadece DM yanıtlayan bir chatbot kullanırsanız özellikle yüksek takipçili bir hesapsanız yorumları kaçırma ihtimaliniz yüksek. Tüm etkileşim alanlarında kullanabileceğiniz uygulamalar seçin.Diyalog bazlı uygulama seçin Chatbotunuzun tıpkı sizin gibi takipçiniz ile diyalog kurmasını istemez misiniz? Kitleleri chatbotlardan uzaklaştıran etkenlerin başında zaten diyalogun devam etmemesi, sorulan soruların yanıtının alınmaması geliyor. Bu yüzden takipçinizden gelen yorum ve mesaj karşısında chatbot uygulamasının diyalogu anlamlı bir şekilde devam ettirebilmesi önemli. Instagram onaylı araçlar seçin Sosyal medya uygulamaları, 3. parti araçları pek sevmez. Her işlemin mecra içinde yapılmasını ister. Bu yüzden de kullanılan 3. parti uygulamaları bir şekilde engelleyecek alanlar yaratır. Ama burada önemli bir nokta var! Eğer Instagram tarafından resmi olarak onaylı bir mesajlaşma otomasyonu seçerseniz güvendesiniz. Peki böyle bir uygulama var mı? derseniz de önerim MobileMonkey tarafından geliştirilen InstaChamp olacak.INSTAGRAM son dönemde en etkin pazarlama kanallarından biri oldu. Ancak oluşturulan her kanal doğru yönetilmezse sorun yumağı haline gelebiliyor. İşletmelerin etkileşimi artırmak, 7/24 ulaşılabilir olmak, mesaj ve yorumları satışa dönüştürmek gibi temel iş hedeflerini gözeterek Instagram'da doğru chatbot seçimi ipuçlarını eğitmen ve dijital iletişim profesyoneli Gamze Nurluoğlu 5 adımda sıralıyor.