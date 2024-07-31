İnternet abone sayısı 94.2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet abone sayısının bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 94.2 milyona ulaştığını vurgulayarak, "2024 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, 7 milyon fiber internet abone sayısına ulaştık. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı 274.2 gigabayta, mobil abonelerin ise 17.7 gigabayta yükseldi" dedi. Birinci çeyrekte kKurumca yetkilendirilen 455 şirketin, 834 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin 76.5 milyar lira olduğunu ifade etti. Türkiye'de 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor.