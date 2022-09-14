İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde %100’e yaklaşıyor

EN YOĞUN AKIŞ 250 VE ÜZERİ ÇALIŞANA SAHİP OLAN ŞİRKETLERDE YAŞANDI

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre girişimin kaynaklarına uzaktan erişim imkanı sağlama oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 66,1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 78,7 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 89,3 oldu.

Web sitesi sahiplik oranı, 2021'de 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 49,4 iken, 2022'de yüzde 51,2 olarak kayıtlara geçti.

Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 2022'de 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,3'ünün, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 69,7'sinin ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 47'sinin web sitesi sahibi olduğu görüldü.

Web sitesi sahiplik oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2022'de web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla yüzde 92,2 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimler olduğu gözlendi. Bunu, yüzde 78,3 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve yüzde 64,9 ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" yürüten girişimlerin olduğu ekonomik faaliyet grupları izledi.

Web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en düşük olduğu ekonomik faaliyet grupları ise yüzde 34 ile "inşaat", yüzde 37,7 ile "ulaştırma ve depolama" ve yüzde 50,7 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" faaliyetlerini yürüten girişimler oldu.