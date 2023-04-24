IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması kapsamında vergi istisnalarına ilişkin usuller belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması, 13 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti. Tebliğ, IPA III çerçevesinde AB ve AB-Türkiye eş finansmanıyla sağlanan fonlara yönelik proje üreten Birlik yüklenicilerine sağlanan vergisel avantajların uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, yükleniciler, Birlik sözleşmesi kapsamında sunulan bir hizmet veya tedarik edilen mal veya yapılan iş bakımından KDV'den muaf olacak.

Bir yüklenici tarafından Birlik yüklenicisine tedarik edilen mallar, sunulan hizmetler veya yapılan işler de Birlik sözleşmesi kapsamındaki hedefler ve faaliyetlerle ilişkili oldukları derecede KDV'den istisna tutulacak.

IPA III yararlanıcısı önceden KDV istisnası uygulamasına yönelik etkili bir mekanizmanın ve usullerin uygulamaya konulmasını sağlayacak, bu mekanizma aynı zamanda Birlik yüklenicilerinin ve bu yüklenicilerin kendi yüklenicilerinin KDV'siz fatura düzenlemelerine imkan verecek.

Birlik yüklenicilerinin harcamaları, sözleşme kapsamında tedarik edilen mallar ve sunulan hizmetler veya yapılan işlere ilişkin harcamalara dair ithalat harçlarından, özel tüketim vergilerinden veya eş etkiye sahip diğer benzer vergi, resim ve harçlardan istisna tutulacak.

Birlik yüklenicisinin, Birlik sözleşmesi kapsamında ÖTV'ye tabi bir mal almak istediğinde, tebliğin ilgili bölümünde belirtilen usul ve esaslar dahilinde öncelikle KDV İstisna Sertifikası başvurusu yapması gerekecek. KDV İstisna Sertifikası bu anlaşma kapsamındaki ÖTV istisnası için de geçerli olacak.

Tebliğle veraset ve intikal ile damga vergileri ve harç istisnaları uygulamaları da netleştirildi.