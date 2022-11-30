İpek Yolu’nda merkez Türkiye olacak: En büyük AB yatırım projesinde son gelindi

Proje ile birlikte Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 buçuk saate düşecek.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre/saat hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonu olarak inşa edilecek proje ile yük ve yolcu trenleri bu hatta çalışabilecek. Projenin tamamlanması ile bölge ticareti ve turizminin daha da canlanması bekleniyor.