Irak ile yeni dönem dolandırıcıların hedefinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesinin ardından Türkiye- Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlarken, iki ülke arasında gelişen ticari ilişkiler dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Irak'ta dolandırıcıların, "Iraq Infrastructural Project & Reconstruction Contract Office (Irak Altyapı Proje ve İmar Sözleşme Ofisi)" ve "Iraq Rehabilitation Construction Commission (Irak Rehabilitasyon İnşaat Komisyonu)" gibi sahte kurum isimleri kullanarak Türk ihracatçılar ile irtibata geçtiği anlaşıldı. Bu sahte kurum isimlerine uygun internet sitelerinin de kullanıldığı belirlendi. Söz konusu sahte kurum ve sitelerin, Türk firmalarla olan iletişimde, yüklü miktarda sipariş ve peşin ödeme taahhüdüyle güven kazanmaya çalıştıkları, sonrasında ise farklı gerekçelerle para talep ederek dolandırıcılık teşebbüsünde bulundukları tespit edildi. Ayrıca, Irak'ın yeniden imarı alanındaki projelerle ilgili yetkili oldukları izlenimi veren bu sahte kurum veya şahısların Irak devlet kurumlarının ismiyle farklı türde sahte evrak da düzenleyebildikleri anlaşıldı.Bu durumun ardından Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bağdat Ticaret Müşavirliği, bir yazı göndererek bakanlığı bilgilendirdi. Yazıda, Irak devleti adına hareket ettiklerini ve Irak'ın imarı için proje yürüten resmi kurumlar olduklarını iddia eden bu tür şahıs veya kurumlara karşı firmaların dikkatli olmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı. Türk firmalara, işbirlikleri için bağlantı kurmadan önce söz konusu kurum ve şahısların doğru olup olmadığının araştırılması ve gerektiğinde Bağdat Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeleri tavsiye edildi. Ticaret Bakanlığı da Ticaret Müşavirliği'nden gelen bu yazı doğrultusunda Türk iş dünyasını uyardı. 2022'de Irak ile ikili ticaret hacmi 24.1 milyar doları aşarak rekor kırmıştı.