Irak-Türkiye petrol hattı yeniden canlanabilir

ABD ile IKBY arasında imzalanan milyar dolarlık enerji anlaşmaları, Erbil-Bağdat hattında olası bir uzlaşının ve durdurulan Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden devreye alınmasının önünü açabilir. ABD ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) enerji anlaşmalarına ilişkin haber akışının ardından, Erbil-Bağdat hattında sağlanabilecek olası bir uzlaşının Irak- Türkiye petrol boru hattının yeniden devreye alınmasına zemin hazırlayabileceği öngörülüyor. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Washington temasları sırasında HKN Energy ve Western Zagros ile toplam 110 milyar dolarlık enerji anlaşmaları imzalandığı açıklandı. Ancak Irak merkezi yönetimi, doğal kaynakların tüm Irak halkına ait olduğu ve yatırım kararlarının yalnızca Bağdat tarafından alınabileceği yönündeki anayasal çerçeveyi hatırlatarak, anlaşmaların geçersiz olduğunu ilan etti. IKBY ise anlaşmaların yasal dayanağa sahip olduğunu savunuyor. Uzmanlar, enerji anlaşmalarının bölgedeki arz güvenliği ve ABD-IKBY ilişkileri açısından kritik olduğunu, aynı zamanda Bağdat-Erbil müzakerelerini hızlandırarak Irak- Türkiye petrol boru hattının yeniden devreye alınmasına olanak tanıyabileceğini belirtiyor.

2003'TEN BERİ GERİLİM YARATIYOR

Saddam Hüseyin rejiminin 2003'te devrilmesiyle birlikte Irak'ta başlayan yeni siyasi dönemde, IKBY'nin tek taraflı imzaladığı enerji anlaşmaları ve bütçe payı gibi konular uzun süredir Erbil-Bağdat hattında gerilim yaratıyor. Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 2022'de IKBY'nin kendi petrol ve gaz yasasının anayasaya aykırı olduğuna ve petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu karar, IKBY'nin enerji sektöründe ciddi kayıplara yol açtı. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı 2023 itibarıyla operasyonel hale gelmiş olsa da Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmazlıklar sevkiyatın başlamasını engelledi. Bu durum bölgede yaklaşık 20 milyar dolarlık zarara yol açtı. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden ihracatın yeniden başlamasının Türkiye açısından kritik bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Bu bağlamda, taraflar arasında enerji paylaşımı ve ihracat altyapısına ilişkin uzlaşının sağlanması, Bağdat-Erbil hattındaki müzakerelerin hızlanmasına ve teknik sürecin yeniden işletilmesine zemin hazırlayabilir" ifadelerini kullandı.