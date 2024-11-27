Irak’ın kalkınmasında Türk firmalar etkili

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında Türkiye-Irak İş Forumu düzenlendi. Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin, Irak'ın yeniden ayağa kalkınmasında en çok katkıyı sağlayan ülke olduğunu ifade ederek, Türk firmalarının ülkeye önemli katkılar sağladığını anlattı. Tuzcu, "Irak son dönemde birçok alanda da imalat sanayisini inşa etmeye başladı. İmalat sanayisindeki yatırımlarda da Türk firmalarının gerçekten çok büyük payları var" diye konuştu. Türkiye'nin ihracatında Irak'ın üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Tuzcu, iki ülke arasında 20 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olduğunu kaydetti.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cevher de Kalkınma Yolu Projesi'ne değinerek, "Bu proje ile Körfez'i Irak'tan Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya bağlayacağız" dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da, Türkiye'nin Orta Doğu'da önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti.