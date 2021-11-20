Irak’ta iş yapan müteahhitlere vize müjdesi

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İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu İstanbul'da yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, iki ülke arasında Cumhurbaşkanları tarafından konulan ticaret hacmi hedefinin aşıldığını belirterek, "2020'de bu hedefi aşarak 20.7 milyar dolara çıktık" dedi. 2020'de yaklaşık 11 bin 500 firmanın Irak'a ihracat yaptığını söyleyen Muş, "Türk firmalarının 2017'den bu yana üstlendikleri projelerin toplam bedeli 6.5 milyar dolar olmuştur" dedi. Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ise "Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile sabah bir araya geldik. Özellikle işadamları için vize kolaylığı getirilmesi konusunda anlaşmaya vardık. 5 yıla kadar müteahhitlere çok girişli çıkışlı vizeler verilmesi konusunda hemfikiriz" diye konuştu. Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talib Abdullah Baish ise demir yolu sektöründe ve limanlarda projelerinin olduğunu belirterek, "Şu anki limanların ve lojistik hizmetlerinin genişletilmesi doğrultusunda çalışıyoruz" dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak isi Türk müteahhitleri ve müşavirlik firmaları için pozitif ayrımcılık istedi.