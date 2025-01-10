İran ile tarımda işbirliği

Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İran ile sınır ticaretini daha verimli hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, "İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız" dedi. TOBB'da gerçekleştirilen toplantıya Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İran Tarım Seferberliği Bakanı Gholamreza Nouri de katıldı. İki ülke arasında tarım alanına dair çeşitli işbirliği sözleşmelerine imza atıldı. Yumaklı, "Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmak ve İran ile sınır ticaretimizin daha aktif olması için ülke olarak çalışıyoruz" dedi. Bakan Gholamreza Nouri de 5 yılda gıda ve tarım ürünleri ticaretinin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasına çalışacaklarını söyledi.