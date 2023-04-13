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Giriş Tarihi: 13.4.2023 09:18

İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemi gözden geçirilecek

İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan korunma önleminin gözden geçirilmesi için soruşturma açılmasına karar verildi.

AA
İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemi gözden geçirilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli polyester elyaf ithalatında yerli üreticilerin yaptığı başvuruya istinaden yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespiti ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemi gözden geçirilecek
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