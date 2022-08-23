Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İran Petrol Bakanı Cevad Avci: "Petrol gelirimiz arttı"
Giriş Tarihi: 23.8.2022 13:28

İran Petrol Bakanı Cevad Avci: "Petrol gelirimiz arttı"

AA
İran Petrol Bakanı Cevad Avci: Petrol gelirimiz arttı

İran Petrol Bakanı Cevad Avci, ülkesinin petrol satışlarından elde ettiği gelirin artığını söyledi. Tahran yönetimi zaman zaman yaptırımların ülke ekonomisine zarar vermediği yönünde açıklamalar yapıyor.

İran devlet televizyonuna konuşan Avci, ülkesinde enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Avci, "13'üncü hükümet (Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi) döneminde İran'ın petrol geliri arttı. Bunda Rusya-Ukrayna krizinin de etkisi oldu." dedi.

İran'ın müşterek petrol sahalarına sahip komşu ülkelerle rekabetini arttırabilmek için bu bölgelere daha fazla yatırım yapmaları gerektiğine değinen Avci, "İran'ın ham petrol satışının yüzde 80'i döviz cinsinden nakit olarak yapılıyor. Müşterilerden paranın tümünü aldık ve bu süreç devam ediyor." dedi.

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji açığına değinen Avci, İran'ın bu talebi karşılamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İran ve 5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin 2018'de çıkması sonrasında petrol satışlarına sınırlama getirilmesi dahil İran'a bir dizi ekonomik yaptırım uygulanmıştı.

Bir süre önce başlayan nükleer anlaşmanın tekrar canlandırılmasına yönelik yapılan müzakerelerde bugünlerde sona gelindiği belirtilirken, tarafların arasındaki bazı konuların henüz çözüme kavuşturulamadığı ifade ediliyor.

Tahran yönetimi zaman zaman yaptırımların ülke ekonomisine zarar vermediği yönünde açıklamalar yapıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İran Petrol Bakanı Cevad Avci: "Petrol gelirimiz arttı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA