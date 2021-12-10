İranlılar akın akın Erzurum’a geliyor

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezine, İranlı turistler akın etmeye başladı. Palandöken Dağında gerçekleştirilen sezon açılış etkinliklerinin ardından bölgeye gelmeye başlayan İranlılar, her gün onlarca otobüs sefer düzenliyor. İran'da kayak merkezi olmasına rağmen Erzurum Palandökeni tercih eden İranlı turistler, gündüz saatlerinde kayak yaparken gece saatlerinde ise otellerin eğlence mekanlarında eğleniyor. Erzurum'a gelen İranlıları tek cezbeden unsur Palandöken'de ki kayak merkezleri değil. Ayrıca kentte ki alışveriş merkezlerinde dünyaca ünlü markaların mağazalarının olmaları, İranlılara alışveriş olanaklarını da sağlıyor. İki ülke arsında ki turizm akışı ise kış aylarında yaz ayına oranla neredeyse iki katına çıkıyor.

HER YIL TURİST SAYISI ARTIYOR

Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; "İran ve Erzurum arasında çok köklü bir bağ var. Her yıl Erzurum'a kayak sezonunda yüzbinlerce turist geliyor. Kış tatillerini geçirdiği Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile Palandöken, dünya standartlarının çok çok üzerine bir kayak dağı oldu. Burada turistler kış tatillerini geçiriyorlar. Gittikkleri zaman adeta gönüllü turizm elçileri gibi buraları anlatıyorlar. Bu da her yıl daha fazla turistin gelmesi anlamına geliyor. Ayrıca kentimizde bulunan alışveriş merkezlerimizde özellikle bu alanda ciddi çalışmalar yapıyor. Hem tatil hem alışveriş için Erzurum'u tercih ediyorlar. Son yıllarda bu sayı daha da artıyor. Bundan dolayı mutluyuz. Gelenlerin daha güzel imkanlarda şehrimize katkı sağlaması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece İran değil Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden de bir çok turist kış tatillerini Erzurum'da geçiriyorlar" diye konuştu.

"ARTIK ALIŞVERİŞ TURİZMİ DENEN BİR GERÇEK VAR"

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan ve Türkiye'de fuarcılık ve alışveriş merkezleri zincirlerini bünyesinde bulunduran MNG Holdingin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, komplike bir fırsat ile İranlıların Erzurum'u yoğunlukla tercih etmeye başladığını ve bunun için kentteki alt yapının 3 yıldır devam eden çalışmalarla tamamlandığını söyledi. Süer; "Orta Doğu'da yaşayan özellikle İran'da yaşayan insanlar Erzurum'u çok seviyor. Burada artık yeni bir sektör var. İnanç turizmi, tatil turizmi, kültür turizmi gibi turizm başlıklarına artık alışveriş turizmi de eklenmiş oldu. Gelen turistler hem burada alışverişlerini yapıyor hem de çok modern tesislere sahip olan Erzurum'da kış tatillerini geçiriyor. Bu bir çok işin entegre edilmesi sonucu ortaya çıkmış bir başarı. 3 yıldır nevruz dönemlerinde yapılan festivallerle, şehir kış turizminin yanında alışveriş potansiyelinin de varlığı tanıtılmış oldu. Bu yıl yüzbinlerce İranlının gelmesini bekliyoruz. Bu gelişlerin şehir ekonomisine çok ciddi katkıları var. Bunun için potansiyeli daha da nasıl artırırız tüm paydaşlar olarak buna kafa yoruyoruz" dedi.