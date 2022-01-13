“İş Bankası Marmara’ya yolculuğu başlatıyor”

Türkiye'de son bir yılda denizlerde yaşanan, halkın deniz salyası dediği müsilaj kıyılara vurdu, halk balık yemekten, denize girmekten korktu. Başta Marmara Denizi olmak üzere Karadeniz ve Ege Denizlerinde il, ilçe yönetimleri olan bütün belediyeler müsilajı sıcak gündem olarak her gün kamuoyunun önüne koydu, bütün haber ve iletişim kanallarından mesajlar verdi.

10 yılda bir düzenlenen ve İş Bankası'nın desteğiyle Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından gerçekleştirilen 3. Marmara Denizi Sempozyumu, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma, 100'ün üzerinde katılımcı makaleleriyle katıldı. Hibrit olarak düzenlenen sempozyumda; müsilaj, Marmara, Karadeniz ve Ege Denizleri'ndeki tehlike sinyallerini aşan kirlilik, Marmara Depremi, tsunami, balıkçılıkta yaşanan riskler, deniz ulaşımı, batık gemiler, halk sağlığı, biyoçeşitliliğin azalması, deniz ulaşımında alınması gereken tedbir ve uygulanacak olan acil eylem planı, bilim insanları tarafından sayısız analiz raporları bildirim ve görüntülerle ortaya kondu.

"Dünya bizim, gelecek bizim"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılış konuşmasındaki sözlerine denizlerdeki yaşamı koruyan herkese teşekkür ederek başladı. Global çapta iklim değişikliğinin tartışıldığını söyleyen Aran, "Toplumlarda bu alanlardaki bilinç artıyor. Yazın yaşadıklarımız bizi müsilaj gerçeğiyle karşı karşıya getirdi. Yazın gözle gördüğümüz gerçeklik bizi çok üzdü ve kurum olarak harekete geçirdi. Bu konuda Türkiye'nin ormanları gibi denizlerini de korumaya destek verip sürdürülebilir bir politika izleyeceğiz" dedi.

"Ben bu tarz gelecek nesillere yönelik olan konuların akıllarda kalabileceğini, yaptığımız günlük işlerimizin, bankacılığın doğal faaliyetleri içinde olan konuların aklımıza bile gelmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bugün bu sempozyumda sizlerle beraber olmanın, Marmara Denizi'ndeki çalışmalarınıza katkıda bulunmanın ve karbon nötr bir bankaya dönüşmek gibi hedeflerin gelecek nesiller açısından önemli olduğunda inanıyoruz. Dünya bizim, gelecek bizim, genç nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz" dedi.

Genel Müdür Aran şöyle konuştu: "Denizlerimizin korunması konusunda farkındalık yaratma ve bilgilendirmeye yönelik her çalışma büyük önem taşıyor. Denizlerimizdeki ekolojik dengeyi de olumsuz etkileyen küresel ısınma ve iklim değişikliğine sürdürülebilirlik şemsiyesi altında bakıyor, bunu kurumsal sosyal sorumluluk veya bir iş sürekliliği yaklaşımının çok ötesinde ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel konuları bütünsel bir yaklaşımla değerlendirdiğimiz bir iş modeli olarak görüyoruz. "

Yine bankanın desteğiyle Savaş Karataş'ın Bir Umut Marmara Belgesi'nin gerçekleştirildiğini kaydeden Genel Müdür Aran, Denizleri Koruyalım Kredisini de hayata geçirdiklerini söyledi.

Hakan Aran, "Doğaya dair yapılan her şey aslında geleceğe yatırımdır. Herkesin alacağı küçük bir önlem bile kartopu misali dünyamız için git gide büyüyecek ve çok yere dokunacak" dedi.

"Denizler imdat diyor..."

TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, Avrupa Birliği fonları ile Marmara Denizi ile birlikte Karadeniz ve Ege Denizi'ni korumaya çalıştıklarını söyledi. "Lüfer balığı çok azaldı. Uskumru dolmasını kim hatırlıyor" diyen Öztürk, sempozyumda yaptığı açılış konuşmasında, dünyada ender bir deniz coğrafyası olan Türkiye'nin geldiği durumu şu cümleler ile ifade etti: "İklim değişikliği ile birlikte denizlerimizde yaşananlar yıllar önceden biliniyordu. Deniz salyasının bir kısmını temizledik. Ancak bu yeterli değil. Erken uyarı merkezi bir an önce kurulmalı. Bu çok önemli, vücudumuzdaki boğaz gibi…"

Bir önceki sempozyumun üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Marmara Denizi'ndeki ekolojik sorunların azalmayıp arttığını vurgulayan TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, koruma eylem planına ve arıtma tesislerine özel önem verdiklerini, karşı karşıya bulunulan tüm olumsuzlukların yok edilmesinin ortak çözüm ve eylemde buluşulması ile mümkün olacağını kaydetti.

"Dünyada böyle bir deniz yok"

Sempozyumda konuşan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Başkanı Barış Salihoğlu, "Marmara Denizi kendine has özellikleri olan özel bir denizdir. Ana problem oksijen azlığıdır. Dünyada böyle bir deniz yok" dedi.

Marmara Denizi'nin Karadeniz'i de kirlettiğini söyleyen Salihoğlu, "Modern ölçüm cihazları önemliydi. Müsilaj derin sulara indi mi? Derin sularda müsilaja rastlamadık. Ancak çözüm yolları için özel modeller geliştirdik. Bunun için çok ciddi veri bilgisi gerekiyor. Ciddi bilinmezler var. 2015'te bu modellere baktık. Marmara'nın kötü olduğunu biliyorduk. Çalışmalarımızı daha çok geliştiriyoruz. Ayrıntılı sonuçlar alacağız. Oksijenin iyileştirilmesini baz alıyoruz" diye konuştu.

Karasal girdilerin büyük sorun olduğunu ifade eden Prof Dr. Barış Salihoğlu, Çevre Bakanlığı'nın ortaya koyduğu eylem planının doğru plan olduğunu belirterek; "Müsilaj için elverişli durum hala mevcut. Ancak aynı ölçüde müsilaj çok kolay bir konu değil. Oksijenin azalması konusunda yüzde 40'lık azalma olursa 5-6 yılda olumlu gelişme görülür" dedi.

Müsilajdan 100 iş sektörü etkileniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz da 100 iş kolunda insanların kazancını Marmara Denizi'den elde ettiğini belirtti. Kanyılmaz, müsilaj ile ilgili her tedbir ve gelişmenin bu iş kollarını etkilediğini söyledi.

TÜDAV, Marmara'yı sevenleri ödüllendirdi

TÜDAV tarafından, Marmara Denizi'ndeki araştırmaları teşvik etmek amacıyla verilmeye başlanan ödüllerin ilki 8 Ocak'ta sahiplerini buldu.

Ödüle layık görülen bilim insanları ve araştırma konuları şunlar:

Prof. Dr. Naci Görür (Marmara Denizi depremi)

Doç. Dr. Eda Topçu Eryılmaz (Marmara Denizi'ndeki yumuşak mercanlar)

Prof. Dr. Memet Namık Çağatay (Marmara Denizi'nin jeokimyası ve paleoşinografisi)

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner (Çevre denizler ve Marmara Denizi'ndeki tsunami)

Prof. Dr. Süleyman Tugrul (Çevre denizler ve Marmara Denizi'nin kimyasal oşinografisi)

Su ürünleri yüksek mühendisi Hakan Kabasakal (Çevre denizler ve Marmara Denizi'nde köpek balıkları).

"Bulutuyla gemisiyle, balığıyla, yosunuyla deniz olunmalı"

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu'na, bilim camiası yoğun ilgi gösterdi. Başta Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok üniversiteden bilim insanları konferansta yer aldılar.

TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, "Burada bir bilim şöleni var" sözleriyle katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk'ün bu coşkusu, Nazım Hikmet'in denize ilişkin toplumun hafızasında yer etmiş şu ünlü dizeleri anımsattı:

"Bulut mu olsam, gemi mi yoksa?

Balık mı olsam yosun mu yoksa?...

Ne o, ne o, ne o.

Deniz olunmalı oğlum

Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla...

Deniz olunmalı oğlum..."