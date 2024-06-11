İş Bankası’na 1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik kredisi

Türkiye İş Bankası, 562.7 milyon euro ve 442 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisi ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarları, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi. Kredi anlaşmasında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; ING Bank N.V., Mashreqbank PSC ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı. Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 21 ülkeden 48 bankanın katılımı ile tamamlanan kredi işlemine 18 yeni banka katılım gösterdi. Bu yıl 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutladığını belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Geçen yıl adlığımız 388 milyon euro ve 224 milyon dolar tutarındaki borcumuzu öderken, yeni sözleşme kapsamında yaklaşık 563 milyon euro ve 442 milyon dolar kaynak sağladık. Yenileme oranımız yüzde 163 oldu" dedi.