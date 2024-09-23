İş Bankası’na 560 milyon $ kredi

Türkiye İş Bankası, yabancı para cinsinden havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 450 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi sağladı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, seküritizasyon kredilerinin, görece uzun vade yapısı ve maliyet avantajları bakımından Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Özşuca, bankanın da 2000 yılından bu yana seküritizasyon kredileri yoluyla Türkiye ekonomisi için kullanmak üzere 7 milyar doları aşan tutarda kaynak sağladığını ifade etti.