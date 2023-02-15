İş Bankası’ndan 10 milyarlık destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bankaların 50 milyar liralık dayanışma paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İş Bankası Grubu deprem bölgesi için ilk aşamada 10 milyar TL'lik kaynak ayırdığını duyurdu. AFAD'a 1 milyar TL bağış yapan banka, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacak.Banka, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı'nda, gerçek kişilerle çiftçi ve esnaf dâhil KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere) 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak öteledi. Hayatını kaybedenlerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silinecek. Esnaf ve KOBİ'lere 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracak. Depremzede çocukların hayatı boyunca eğitim masrafları karşılanacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Bu zor günleri hep birlikte, el ele vererek atlatacağız" dedi.2022'DE 60 milyar TL'lik kâr elde eden Akbank'ın bu rakamın sadece yüzde 1'i olan 650 milyon TL'yi destek olarak ayırması da dikkat çekti. Banka, 10 ilde hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan müşterilerinin ödemelerini faizsiz erteleyecek. Ticari kredileri de öteleyecek. Banka açıklamasında, "Bu süreçte müşterilerin ekstrelerine ya da hesaplarına gecikme faizi yansıtılmıyor, gecikme bildirimi yapılmıyor. Müşteriler talep ederse, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde gelecek borçlarını 6 aya kadar erteleyebilir" denildi.TÜRKİYE Bankalar Birliği de, depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme tavsiyesinde bulundu. Deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerinin kredi borçlarının/taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının 1 ay faizsiz olarak ertelenmesi de bir diğer öneri olarak çıktı. Kayıp POS cihazlarına ilişkin üye işyerlerinden herhangi bir tahsilat yapılmaması, bankacılık hizmet komisyonu alınmaması, takip başlatılmaması ve haciz uygulanmaması da kararlaştırıldı.