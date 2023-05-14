İş Bankası’ndan 12.9 milyar TL kâr

İş Bankası yılın ilk çeyreğine ilişkin bilanço gerçekleşmelerini açıkladı. Banka ilk çeyrekte 12 milyar 853 milyon 982 bin lira kâr etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin kârı 8 milyar 625 milyon 785 bin lira olmuştu. Böylece bankanın kârı yüzde 49 oranında artmış oldu. Banka mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2022 yılsonuna göre yüzde 11.8 artırarak 1.6 trilyon liraya yükseltti. Yılın ilk çeyreğinde 843.9 milyar TL'lik nakdi kredi hacmi ve 276 milyar TL'lik gayri nakdi kredi hacmi ile ekonomiye sağladığı toplam kaynak 1.1 trilyon TL'ye ulaştı. İş Bankası, 2026 yılına kadar 300 milyar TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlamayı hedefliyor.