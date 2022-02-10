İş Bankası’ndan ekonomiye 708 milyar TL destek

AKTİF büyüklüğü 2021 sonunda 926.6 milyar TL'ye ulaşan Türkiye İş Bankası
, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 514.2 milyar TL'si nakdi, 193.4 milyar TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2021 sonu itibarıyla 707.6 milyar TL'ye yükseldi. Bankanın toplam mevduat hacmi 2021 yıl sonu itibarıyla 595.6 milyar TL'ye ulaştı. 2021'de 13.5 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası
'nın öz kaynak büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 28.1 artarak 2021 yıl sonunda 86.8 milyar TL'ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 20.4 seviyesinde oluştu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran
, "Paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer üretme gayesiyle, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda reel sektöre ve hane halkına finansman desteği sağlamaya devam ettik. Köklü ve güçlü iş modelimiz ile kaynaklarımızı en doğru alanlara yönlendirmeye, tüm paydaşlarımız için katma değer yaratacak şekilde kullanmaya özen gösterdik" ifadelerini kullandı.