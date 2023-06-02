İş dünyası yatırım için kolları sıvadı: Dev fabrikaların temeli atılıyor

Seçimlerin ardından belirsizliğin son bulması iş dünyasında moralleri yükseltti. Ülke genelinde farklı sektörlerden birçok iş insanı üretim ve istihdamını artırmak için ardı ardına yatırım kararı açıklıyor. Kurulacak yeni fabrikalar, binlerce kişiye iş imkânı sağlayacak. İş insanlarının yatırım heyecanının son derece yüksek olduğunu söyleyen Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akgün Aktuğ, "Mevcut OSB'lerde yer kalmadı. Yeni kurulacak olanlar için de yurtiçi ve yurtdışından ciddi talep alıyoruz" diye konuştu. Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, "İş insanı yatırım yapmadan duramaz. Yatırım ikliminin oluşmaya başladığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kurulacak olan Sakarya Metal İşleme ve Otomotiv İhtisas OSB'de dev bir üretim tesisi yapma kararı aldıklarını söyleyen Standart Pompa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevat Terzi, "100 milyon dolarlık yatırımla kuracağımız fabrikada, halen 350 olan çalışan sayımız tam kapasiteye ulaştığımızda 500'e çıkacak" şeklinde konuştu. İstanbul Dudullu OSB'de bulunan üretimlerini kuracakları yeni fabrikaya taşıyacaklarını söyleyen Cevat Terzi, artacak kapasitelerinin ihracata da olumlu katkı sunacağını anlattı.Eren Holding iştiraklerinden Modern Karton, 650 milyon euroluk yatırımla Zonguldak'ta dev bir yatırım için kolları sıvadı. Çorlu'daki fabrikası ile sektör lideri konumunda bulunan Modern Karton, yeni tesisle kapasitesini yüzde 50'den fazla artıracak. Avrupa'da 5'inci sırada yer alan şirket yeni tesisin devreye girmesiyle 3'üncülüğe yükselecek. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, "Ülkemizin yeni yatırımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Yüzde 15'ler seviyesinde olan ihracatımızı yüzde 40'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Holding olarak 2022'den başlayıp 2024'e kadar olan süreçte 2.5 milyar dolarlık bir yatırım hamlemiz olacak" diye konuştu.Türkiye'nin önde gelen küçük elektrikli ev aletleri üreticilerinden Korkmaz Mutfak Eşyaları, Sakarya'da yeni bir fabrika kurmayı planlıyor. Firmanın Ar-Ge Yatırım Koordinatörü Abdullah Yaman, "Burası dördüncü yerleşkemiz olacak. Tam kapasiteye ulaştığında ise en büyük olacak" dedi. 50-80 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip tesiste iç piyasanın yanı sıra ihracata yönelik üretim yapacakları bilgisini veren Yaman, tam kapasiteye ulaştığında 550 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.TEKNOLOJI şirketi Pavotek, Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bilişim ürünleri üretim tesisi kuracağını açıkladı. Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, "Kırıkhan'da kuracağımız bu yeni tesis, bilişim ürünleri üretim kapasitemizi genişletecek ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Yeni tesislerin kurulmasıyla birlikte, ekonomiye toplamda 8 milyar liralık bir katkı sağlanması ve en az 2.500 kişiye iş imkânı oluşturulması hedefleniyorORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Giresun'daki üretim tesislerimizde 30 milyon TL'lik revize yatırım ile yüzde 40 düzeyinde bir kapasite artışı hedefliyoruz. Bu yatırımı tamamladıktan sonra burada ilave bir fabrika yatırımı daha düşünüyoruz. Her şeye olumsuz bakmayı doğru bulmuyorum. Son dönemde çok siyaset konuştuk. Artık işimize bakmalıyız" diye konuştu.