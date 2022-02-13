İş dünyasına nefes olacak kaynak

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, iş dünyasının beklediği uzun vadeli ucuz kredinin detaylarını da açıkladı. 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli paketin 25 milyar TL'si yatırım, 25 milyar TL'si ihracat, 10 milyar TL'si ise işletme gereksinimleri için kullandırılacak. Yatırım kredileri azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl olacak. Faiz oranı 24 aya kadar kullanılacak kredilerde TLREF+yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak.
Orta ve yüksek teknoloji üreten firmalara 1.25 kat kefalet limiti sağlanacak. Yatırıma bağlı işletme kredileri ise azami 6 ay ödemesiz dönemde, 30 ay vadeyle kullandırılacak. Şu anda TLREF faizi yüzde 14. Bu da yatırım yapacak işletmelere yüzde 16'yla uzun vadeli TL kredisi anlamına geliyor. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.
İHRACATA UCUZ KREDİ
İhracat destek paketinde azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade olacak. Hazine destekli KGF kefaletinin olduğu kredi kısmı için banka teminat mektubu talep etmeyecek. Kredinin faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olarak belirlendi. İşletme destek harcamaları için kullandırılacak 10 milyarlık destek paketinde azami vade 24 ay olacak. 6 ay ödemesiz dönemde faiz oranı TLREF+ yüzde 1 olarak belirlendi.
6 HEDEF SEKTÖR BELİRLENDİ
Bakan Nebati, ihracata katkı sunan, ithalatı azaltan sektörlerin önceliklendirildiğini belirterek, "Hazine destekli kredi garanti sistemi, Türkiye Ekonomi Modeli
'nin öngördüğü şekilde, enflasyonist bir etki oluşturmadan cari dengeye katkı sunmak amacıyla selektif bir şekilde uygulanacak" dedi. Buna göre, kefalet kredi paketleri imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji ile toptan ve perakende sektörlerinde öncelikli olarak kullandırılacak.
ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI
Toplantıda özel bankalara da çağrı yapan Bakan Nebati, "Lütfen bu işin siz de kolaylaştırıcısı olun. Bu işin sıkı takipçisi olacağız" dedi.
19 BANKA KATILIYOR
KGF paketine, Ziraat Bankası
, Vakıfbank
, Halkbank
, İş Bankası
, Akbank
, Garanti, Yapı Kredi
, TEB, Denizbank, ING Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Eximbank, Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olmak üzere 19 banka katılıyor.
BAŞKA AMAÇLA KULLANIMINA İZİN YOK
2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Nebati, "Artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edildi. Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir" dedi.
KREDİ DÖVİZE ALTINA GİDEMEYECEK
Harcamalar fatura ve sözleşmeyle belgelendirilecek.
İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kart kullanımı getirildi.
Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacak.
Kredilerin refinansman amacıyla kullanımı yasaklandı.
Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırımlar uygulanacak.
YATIRIMA 25 MİLYAR TL
2 yıl Ödemesiz dönem
8 yıl Kredi vadesi
TLREF+2 Faiz oranı
İHRACATA 25 MİLYAR
6 ay Ödemesiz dönem
18 ay Kredi vadesi
TLREF+1 Faiz oranı
İŞLETME HARCAMASINA 10 MİLYAR TL
6 ay Ödemesiz dönem
24 ay Kredi vadesi
TLREF+1