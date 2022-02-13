Giriş Tarihi: 13.2.2022

İş dünyasına nefes olacak kaynak

İş dünyasının kredi maliyetlerini düşürecek 60 milyarlık KGF destekli paketin ayrıntıları belli oldu: Yatırım kredileri azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl olacak. KOBİ’ler 25 milyon, büyük şirketler 100 milyon TL’lik yatırım kredisine % 16 faizle ulaşabilecek