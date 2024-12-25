İş dünyasından alım gücü uyarısı

İş dünyası temsilcileri belirlenen asgari ücretin enflasyonla mücadeledeki kararlılığı gösterdiğini belirterek, alım gücünün artırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe çalışanların her zaman çok daha fazlasını hak ettiğine işaret ederek, "Ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yeni asgari ücret belirlenirken bu dengelerin ve özellikle enflasyonla mücadeledeki kararlılığın dikkate alındığını görüyoruz" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hayırlı olması temennisinde bulundu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde bir engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

ENFLASYON DÜŞECEK

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ise açıklanan asgari ücretin mevcut ekonomi politikasının bir yansıması olduğunu belirtti. Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, "Burada esas olan, asgari ücretin dramatik olarak enflasyona sebep olacak şekilde artırılması değil, alım gücünün ve niteliğinin artırılması; bunun sürdürülebilir hale getirilmesidir" dedi. Kap, açıklanan rakamın, orta ve uzun vadede enflasyonist baskıyı azaltacağını ve alım gücüne olumlu katkı sağlayacağını söyledi.