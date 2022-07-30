İş dünyasından Kavcıoğlu’na destek “Döviz stokçuluğu açık bir ihanettir”

Öncekigün gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temmuz ayı toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere "Bankalardan ucuz kredi alıp döviz alıp stokluyorsunuz. 24 Şubat'tan haziran ayına kadar bankalarda ucuz kredi kullanan kurumsal firmalar, 55 milyar dolar döviz aldılar. Bu rakamları takip ediyoruz, listesi var" çıkışına iş dünyasından da destek geldi.Başkan Kavcıoğlu'nun rakamlarla ortaya koyduğu tablonun kabul edilemez olduğunu söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, "Kimi iş adamlarının aldıkları kredilerle döviz aldıklarını elbette duyuyorduk. Ancak yapılan döviz alımı kabul edilemez. Bu ne vatanseverlikle ne de milli duruşla bağdaşır" sözleriyle tepki gösterdi. Merkez Bankası'nı kredi faizlerini yüzde 14'e çekerek üretime, yatırıma, istihdama destek vermeyi amaçladığını anlatan Asmalı, şunları söyledi: "Kamudan ucuz kredi alıp gidip 'ileride yükselirse kazançlı çıkayım' düşüncesi ile döviz almak ülke menfaatlerine kılıç çekenlerin safında yer almaktır. Paramıza sahip çıkmamız lazım. Merkez Bankası'nın alımlara müdahale edip, bunları ifşa etmek gerekiyor diye rüşünüyorum." Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Ucuz kredi çekip bunu döviz alarak bir nevi döviz stokçuluğu yapan firmalar ülkemizin bekasından ve halkımızın refahından çalmaktadırlar. Açıkça bir ihanetin içinde olmaktadırlar. Enflasyonu tetiklediği açıkça ortada olan dolarizasyonla mücadele de işimizin bir parçası olmalı ve hep birlikte dayanışma içerisinde bu konuda mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Yeni ekonomi modeli ile de yüksek döviz karşısında kayıpların önlenmesine yönelik kur korumalı TL mevduat hesaplarının açıldığını anlatan Başkan Aydın, "Döviz stokçuluğu yapmak yerine risk fazlası dövizler TL'ye çevrilerek burada kullanılabilir" değerlendirmesinde bulundu.TL'NİNgüçlü olmasının herkesin menfaatine olduğunun altını çizen Mahmut Asmalı, "Dövizin değer kazanması ülke olarak cari açığımızı artırıyor. Ayrıca hemen her kalemde fiyat artışına neden oluyor. Döviz alarak ülkeye zarar vermek yerine devletin yanında yer almamız lazım" dedi. Böyle yaparak bir anlamda kendi ayağımıza sıktığımıza vurgu yapan Asmalı, şöyle devam etti: "Biz üyelerimize de sık sık bunu söylüyoruz. Kendi paranıza sahip çıkın diyoruz. Ülkesini seven böyle şeylere tevessül etmez. Bugün ülkemizin dövize ihtiyacı var."