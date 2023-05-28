İş dünyası: Yeni dönem Türkiye Yüzyılı olacak

Dün ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 84.87 katılımla bir demokrasi şöleni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oyla fark atarak ezici bir şekilde seçimin galibi oldu. Milletin yeni dönem için "Güven ve istikrar"dan yana oy kullandığını altını çizen iş dünyası, "Yeni dönem Türkiye Yüzyılı" olacak mesajı verdi.MİLLET "İSTİKRAR" DEDİMilletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Şimdi TürkiyeYüzyılı'nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl; Büyük Türkiye'nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl; istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Tebrikler Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan.YENİ DÖNEMDEN DAHA DA ÜMITLİYİZBelırsizlikortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.ŞİMDİ DAHA ÇOK ÇALIŞMA ZAMANISeçimlerdegösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.KALKINMA KARTOPU GİBİ HIZLANACAKTürk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21'inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz. 2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında birlik, beraberlik içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.DÜNYAYA ÖRNEK OLDUKDÜNYA literatürüne geçen bir başarıdır. Türk demokrasi tarihimiz açısından çok katılımlı üst düzey iki büyük seçim geçirdik. Tüm dünyaya örnek teşkil edecek bu seçim atmosferleri ülkemiz de seçim kültürünün ve demokrasinin yerleştiğini göstermektedir. Dönem müreffeh Türkiye'yi konuşma dönemidir. Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağımız bir süreç olacaktır. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilerek yarınların güçlü Türkiye'sinin inşa edileceği bir süreç olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizler de bu süreçte güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmaya devam edecek, verilen taahhütlerin yerini bulması için mücadele edeceğiz.KAZANAN DEMOKRASI VE TÜRKIYEMİLLETIMİZİN iradesi ile tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz. Kazanan Demokrasi ve Türkiye olmuştur. Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum.