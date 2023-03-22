İş insanı Murat Taşdemir ‘Türkiye’nin tekstildeki yeri’ açıklamasında bulundu

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından yapılan araştırmalar Türkiye olarak hazır giyim sektöründe global ihracatçılar arasında dünyanın 7'nci büyük hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçı ülkesi olduğumuzu gösteriyor diyen İş insanı Murat Taşdemir, "Çin, Bangladeş, Vietnam, Almanya, İtalya ve Hindistan'dan sonra Türkiye geliyor. Dünya genelinde ülke olarak böyle bir başarıya imza atmak gerçekten gurur verici. İhracattaki ürün gruplarımızın başında kadın giyim geliyor, kadın giyimi triko, tshirt grubu, erkek giyim, çorap gibi farklı ürünler izliyor. Görüyoruz ki dünyadaki tekstil sektöründe Türkiye'nin önemi gerçekten büyük. Tekstil sektörünün Türkiye'ye sağladığı yabancı para girişi ve istihdam göz ardı edilemeyecek seviyelerde diyebilirim" ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANI MURAT TAŞDEMİR, "HEDEFLERİMİZE ADIM ADIM SABIRLA YÜRÜYORUZ"

Merve Suni Deri olarak 78 ülkeye ihracat yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde ihracat yaptıkları ülke sayısını 220'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten İş insanı Murat Taşdemir, "Deprem sonrasında yaraları birlikte sarmak için adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Hem deprem bölgelerimize farklı yatırımlar yaparak hem de yurt dışındaki ihracat ağımızı geliştirerek Türkiye ekonomisini kalkındırmak ve katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Merve Suni Deri olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, istihdam sağlamak çok önemli. Depremzede kardeşlerimize de elimizden geldiğince istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Şirketimizin üçüncü kuşak yöneticisiyim, ailemin bana devrettiği bayrağı en iyi şekilde taşımak için çalışıyorum. Dünyadaki tüm gelişmeleri de yakından takip ediyorum, çağa ayak uydurmak zorundayız ve gelişmelerden geri kalmamalıyız. Genç nesiller olarak yeniliklere daha açığız, bu yüzden son teknoloji ürünler, son trendleri takip etmek ve ürünlerimizde uygulamak bizleri her zaman bir adım daha ileriye taşıyor. Hedeflerimizi büyük koyarak adım adım sabırla bu yolda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

