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Giriş Tarihi: 8.1.2022

İş kadınlarına yeni ekonomiyi anlatacak

İş kadınlarına yeni ekonomiyi anlatacak
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, bugün reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek. Bakan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak. İş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.
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İş kadınlarına yeni ekonomiyi anlatacak
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