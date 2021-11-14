İş makinalarında çarklar hızlandı

Türk iş ve inşaat makinaları sektörü, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talepleri karşılamaya çalışıyor. Operasyonlarını artıran sektör, 2023'te 5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği
(İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, "Her geçen gün büyüyen bir talebe karşı iş ve inşaat makinaları sektörü olarak da pandemi döneminde dünyada oluşan global krizi fırsata çevirmek için de harekete geçtik" dedi. Özgen, geçen yıl salgın dönemine karşın sektörde 1.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Avrupa
'nın 7'nci, dünyanın ise 11'inci büyük pazarı olan Türk iş makinaları sektörü olarak Avrupa, Orta Doğu
, Rusya
, Kuzey Afrika
ve Orta Asya pazarları başta olmak üzere toplamda 133 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. ANKARA