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Haberler Ekonomi Haberleri 254 iş makinesi daha Hatay'a doğru yola çıktı!
Giriş Tarihi: 8.2.2023 11:53 Son Güncelleme: 8.2.2023 11:56

254 iş makinesi daha Hatay'a doğru yola çıktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesi için yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi İzmir'den yola çıktı.

AA
254 iş makinesi daha Hatay’a doğru yola çıktı!

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.

TOPLAM 254 ARAÇ DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILACAK

Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak. Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

YARIN AKŞAM ÜSTÜ 17.00 CİVARINDA İSKENDERUN'A ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı. Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.

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254 iş makinesi daha Hatay'a doğru yola çıktı!
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